Di Napoli, ex calciatore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Queste le sue parole sul Napoli: “Condivido la filosofia di De Laurentiis. Il Napoli ha fatto un campionato strepitoso ed anche in Champions ha fatto un bel concorso. Osimhen? Davanti a tanti soldi è difficile scegliere. Fossi in lui rimarrei in Europa”.