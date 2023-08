Dalla Spagna – Napoli in pole per Veiga, ma il Celta Vigo non cede sul prezzo

Dalla Spagna arrivano importanti novità circa l’interesse del Napoli per Gabri Veiga. Secondo il quotidiano spagnolo, da Faro de Vigo, il club partenopeo è stata la prima squadra ad aver formulato un’offerta scritta al Celta Vigo perla giovane promessa spagnola. Per il patron del club iberico, però, la cifra offerta dai partenopei non basta. Carlos Mourino, presidente del Celta Vigo, pare abbia promesso ai suoi tifosi di cedere il calciatore solo per i 40 milioni di euro della clausola rescissoria.

Il Napoli, non molla e sarebbe pronto ad aprire una nuova trattativa.