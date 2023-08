Cesarano: “Natan? Molti sono scettici perché è costato poco, ma il merito è del Napoli”

Il giornalista Rino Cesarano , ospite di Canale 21, ha parlato del nuovo acquisto in casa Napoli: ” Con i giovani serve sempre calma, ma le perplessità di molti nascono dal fatto che è stato pagato poco, io non so come il Napoli abbia fatto a strapparlo per questa cifra perché costava di più ed aveva una clausola alta. Il Napoli ha fatto un lavoro sotto traccia già da mesi e la cifra tra l’altro devono dividersela più società. Il ragazzo è valido, ha il 90% di passaggi riusciti, non lo conosco ma dai filmati mi ha colpito questo lancio millimetrico. Importante anche il tramite di Juan Jesus, il ragazzo dopo il mancato approdo a Roma voleva fortemente l’Italia ed è uno con grande fame e testa giusta”.