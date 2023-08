Dalla Spagna, loro ricordano che i primi contatti per Veiga risalgono a fine marzo. Il Napoli aveva già contattato in primavera il Celta Vigo il talento nato nel 2002 e il cambio di allenatore, da Spalletti a Garcia, non ha cambiato l’interesse del club per lo spagnolo. A ricordarlo è Diario As in un focus sul calciatore del Celta e sulla trattativa ora in corso per vedere il giovane talento vestire un altro azzurro, quello Napoli.