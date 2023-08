Alvino: “Ho parlato con ADL, non l’ho mai visto così tranquillo in 19 anni di presidenza”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto su Kiss Kiss Napoli: “Ieri ero a bordocampo e ho avuto modo di parlare off record con De Laurentiis. Vi dico che il Napoli è una società ambiziosa che vuole continuare a fare benissimo in Italia e fare un viaggio europeo quanto più lungo possibile. Per farlo deve organizzare una rosa importante numericamente e qualitativamente come quella di quest’anno, magari più forte. De Laurentiis è tranquillissimo, non l’ho mai visto così tranquillo e ironico in 19 anni di presidenza. Se il presidente è così sereno vuol dire che all’orizzonte non ci sono problemi”.