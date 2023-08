TMW- Due nomi in lista in caso di addio di Osimhen

Sono giorni di attesa per il futuro del centravanti nigeriano Victor Osimhen. In casa Napoli tiene banco da diverse settimane, l’astrusa situazione contrattuale del nigeriano che non ha ancora raggiunto l’accordo con il presidente De Laurentiis per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da TMW, il Napoli avrebbe individuato già due profili epigonici in caso di addio di Osimhen: il primo, quello più quotato è Jonathan David del Lille, la cui valutazione è superiore ai 50 milioni di euro. La seconda scelta gioca nel Siviglia, si tratta di Youssef En-Nesyri che piace molto al comparto mercato di De Laurentiis.