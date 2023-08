Sportitalia – Senza rinnovo, Mario Rui andrà via! Il punto

Tra le faccende da sistemare in casa Napoli, c’è sicuramente quella legata ai rinnovi. Di Lorenzo e Raspadori hanno prolungato il loro contratto, altri giocatori sono in attesa di estenderlo, tra cui Mario Rui. Il portoghese ha la scadenza fissata nel 2025 e negli ultimi giorni si è cercato di prolungare almeno per un anno; tuttavia, l’incontro non ha dato esiti del tutto positivi e dunque potrebbero esserci nuovi contatti. Nel caso in cui non si raggiungerà alcun accordo, il terzino chiederebbe la cessione. Ricordiamo che alla finestra c’è la Lazio di Maurizio Sarri.