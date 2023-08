Sky UK- L’Al-Hilal cambia rotta e vira su Jonathan David

L’Al-Hilal ha messo nel mirino dei suoi acquisti l’attaccante del Lille, Jonathan David. Secondo Sky Uk, il club saudita avrebbe già stabilito i primi contatti con il Lille. La società araba pronta a offrire uno stipendio annuo di 12 milioni di euro al canadese, ha ricevuto già il primo rifiuto da parte dell’attaccante, in quanto la sua volontà sarebbe quella di proseguire in Europa. Ma non finisce qui, molto probabilmente l’Al-Hilal è pronta già a sferrare il prossimo colpo per convincere il giovane a raggiungere la penisola arabica.