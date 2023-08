Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, giornalista Rai, l’Al-Hilal avrebbe offerto 35 milioni netti al giocatore per 5 anni e circa 150 milioni al presidente azzurro. Secco “no” di De Laurentiis che sta lavorando per il rinnovo del nigeriano. Se Osimhen dovesse andare via, il suo sostituto potrebbe essere Jonathan David del Lille.