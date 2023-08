L’ex portiere Fernando Orsi è intervenuto a Radio Goal: “Sono convinto che Osimhen rimanga a Napoli, perché ha fatto una promessa anche alla tifoseria. Al di là del momento del calcio, io credo che lui voglia rimanere almeno per un altro anno. Impensabile che resti più a lungo, sa che è un grande centravanti e ha la possibilità di vincere tanti trofei nei club più importanti al mondo. Solo dopo, come ha detto Garcia, può andare in Arabia Saudita”.