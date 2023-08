Undicesimo giorno di ritiro precampionato per il Napoli. Dopo l’amichevole di ieri vinta 1-0 contro l’Augsburg, gli azzurri torneranno ad allenarsi nella giornata di oggi.

Questa mattina non ci sarà allenamento, la squadra riposerà per poi tornare in campo alle 17:30 per la seduta pomeridiana, ovviamente aperta ai tifosi partenopei.