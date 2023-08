Secondo gazzetta.it in merito alla difesa del Milan, Stefano Pioli sceglie chi sarà il compagno di reparto di Fikayo Tomori : al momento, il titolare con l’inglese è Thiaw. Nelle prossime settimane, grazie all’addio di Matteo Gabbia che ha lasciato i rossoneri per andare in prestito al Villarreal, arriverà un nuovo difensore centrale rossonero dal profilo ben preciso, sarà giovane, low cost e probabilmente straniero.