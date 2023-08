Massimo Mauro, ex Napoli e Juve, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Ecco le sue parole: “Favorite per lo scudetto? Il Napoli parte in prima fila, ma molto dipenderà da Osimhen. Senza di lui sarà davvero difficile ripetersi per gli azzurri. L’Inter si è rinforzata, vedremo chi arriverà in attacco. Il Milan ha cambiato tanto, bisogna lasciargli del tempo. Anche l’Atalanta mi intriga, si è rinforzata molto. Poi ovviamente c’è la Juve tra le favorite”.