Mattino – Koopmeiners vuole il Napoli, blitz di ADL per trovare l’accordo con l’Atalanta

Nelle prossime ore il Napoli potrebbe perdere una pedina importante a centrocampo, cioè Piotr Zielinski, fortemente richiesto dall’Al-Ahli.

Visto l’interesse da parte della società araba e l’offerta piuttosto allettante ricevuta, la società azzurra ha aperto alla cessione, mettendosi subito all’opera per trovare il sostituto. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, c’è stato un blitz in casa Atalanta da parte del club partenopeo – dopo il primo no ricevuto – per Teun Koopmeiners. Il Napoli non molla la presa sul giocatore, forte del suo essere favorevole al trasferimento.

L’olandese, infatti, spinge con il club bergamasco affinché apra alla trattativa, ma i Percassi sembrano non volerne sapere. Per loro il giocatore è incedibile.