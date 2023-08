Lo Monaco: “Natan? Forte fisicamente, ha tanta strada da fare”

Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Goal: “Natan? Un giovane che nel Brasile è considerato emergente. Nazionale under21, ha avuto qualche vicissitudine fisica particolare, è stato operato ai legamenti che lo ha fermato qualche tempo: forte fisicamente, un po’ irruento. Credo sia una operazione in prospettiva, va lavorato. Sta più indietro rispetto a Kim che aveva già fatto qualche campionato europeo. In Brasile non sono molto attenti alla fase difensiva. Anche Kim è stato accompagnato da tanto scetticismo ma aveva una qualità impressionante: l’applicazione. Sviluppava l’attenzione, non si distraeva mai. Quando era preso in contropiede, aveva un recupero pazzesco. Non è stato a caso premiato miglior difensore della Serie A. Un difensore attento era Nesta, oppure Thiago Silva: difensori eccellenti. Natan ha tanta strada da fare ma ha avuto un infortunio non da ridere”.