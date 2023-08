Del Genio sicuro: “Al Napoli servono 2-3 acquisti a centrocampo, vi dico”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, si è espresso così sui suoi profili social in merito alla rosa del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Le coppie del Napoli. Difesa, a meno di sorprese, questi siamo. Meret/Gollini, Di Lorenzo/Zanoli, Rrahmani/Ostigard/Juan Jesus/Natan, Mario Rui/0livera. Quattro centrali con i due destri che potrebbero partire titolari. Centrocampo, se come sembra parte Zielinski e poi anche Demme, abbiamo Lobotka e casella vuota, Anguissa e casella vuota e poi Elmas/Gaetano, se Gaetano resta. Quindi 2-3 acquisti numericamente necessari. Attacco, se non parte Lozano e soprattutto se non parte Osimhen, siamo al completo con Osimhen/Simeone al centro ed ai lati Politano/Lozano/Raspadori/ Kvaratskelia”.