Il giornalista Umberto Chiariello ha scritto un post sui social dove parla dei numeri di Natan, il nuovo difensore brasiliano del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Leggo tante statistiche sbagliate su Natan. Natan ha 80 presenze nel Brasileirão: 14 col Flamengo e 66 col Bragantino con 3 reti (ma è stato fermato da un infortunio dal 13/5 al 9/7 ma ora sta bene) +4 presenze in Copa Libertadores +8 in Copa Sudamericana. Niente male per un 22enne!”