Calaiò: “Quando non c’è Osimhen, il Napoli fa più fatica nel gioco”

L’ex calciatore Emanuele Calaiò è intervenuto a Radio Goal: “Il Napoli senza Osimhen? L’ho detto altre volte: Il Napoli parte da un’ottima base perdendo solo Kim. Inizialmente sulla carta il Napoli parte favorito anche se le altre, come le milanesi hanno fatto un buon mercato. Senza Osimhen, il Napoli non lo voglio nemmeno prendere in considerazione. Osimhen ha rifiutato già alcune offerte per andare in Arabia : lui si trova bene a Napoli, ama i tifosi, ama la città e lui è troppo importante per Garcia. C’è tempo per lui che è giovane per andare a guadagnare certe cifre altrove. Ieri ho avuto la fortuna di andare a Castel di Sangro e vedere da vicino il Napoli come gioca. Ho visto determinati spunti e differenze. Con Garcia si va più in verticale e meno palleggi. Senza Osimhen farebbe più fatica nel gioco. Quando non c’è lui si fa fatica a fare gol anche in queste amichevoli. Se dovesse andare via non so il Napoli come farebbe a mettere giù un piano B col campionato alle porte”.