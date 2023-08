Raffaele Auriemma, tramite suo profilo ufficiale Twitter, ha pubblicato delle considerazioni post amichevole tra Napoli e Ausburg.

Queste le sue parole: “A me interessa il giusto conoscere i risultati delle amichevoli precampionato del Napoli, spero solo si stia lavorando sotto l’aspetto atletico e sotto quello tattico nella maniera migliore per partire subito forte in campionato”.