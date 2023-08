Alvino: “Zielinski? L’offerta rinnovo non era mortificante, ma non me la sento di condannarlo”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso di Radio Goal: “La notizia su Zielinski è arrivata da Garcia quando parla di infortuni di mercato. A me dispiace tanto. Io avevo magnificato l’uomo Zielinski perché era disposto ad abbassarsi l’ingaggio pur di restare, ora però le cose stanno andando diversamente. Il Napoli a Zielinski ha avanzato un’offerta che non era mortificante, anche se a cifre più basse rispetto all’ingaggio attuale. Evidentemente le offerte dell’Arabia si sono ripresentate in maniera più importante, più pressante. Non me la sento di condannare il calciatore, perché sono soldi che non cambiano solo la tua vita, ma quella di 50 generazioni a venire”.