Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Koopmeiners. Ecco cosa ne pensa:

“Koopmeiners mi piace molto, ma devo dire che mai come quest’anno il Napoli sta prendendo calciatori i cui nomi non erano stati fatti dai professionisti del mercato. Natan, ad esempio, è uscito a cose già fatte. Quindi tremo a leggere su tutta la stampa la trattativa per Koopmeiners, perché potrebbe voler dire che non arriva”.