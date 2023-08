Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sul suo profilo Twitter il nuovo acquisto del Napoli, il difensore brasiliano Natan. Ecco cosa ne pensa:

“Non era tra le decine di nomi usciti come sostituti di Kim, ma Natan è il classico acquisto che il Napoli identifica con un grande lavoro di scouting. A chi storce la bocca, va ricordato che la cifra spesa per il brasiliano è la stessa pagata per Kvara. Poi parlerà il campo“.