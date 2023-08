ULTIM’ORA – Schira: “Al Ahli su Zielinski, aumentata l’offerta! La situazione”

Ultim’ora importante per gli azzurri. Come riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, l‘Al Ahli starebbe facendo sul serio per Piotr Zielinski: gli arabi avrebbero aumentato l’offerta al calciatore, arrivando a proporre uno stipendio da 15 milioni all’anno per il polacco. L’offerta presentata al Napoli è di 25 milioni d’euro.

Nell’intervista di fine partita rilasciata all’emittente Sky Sport, anche Rudi Garcia è intervenuto sulla questione Zielinski.

Ecco le sue parole: “Zielinski può partire? Siete intelligenti, non ho nulla da dire. Io sono contento“.

In caso di cessione del polacco, il Napoli dovrebbe chiudere al più presto due colpi in entrata: si attende, infatti, anche l’arrivo di un vice Anguissa. Uno dei profili attenzionati sembra essere quello di Teun Koopmeiners, talento olandese in forza all’Atalanta.