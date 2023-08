Secondo quanto riporta Sky, il Napoli è in forte pressing su Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Gli azzurri stanno forzando con gli agenti dell’olandese e con il calciatore per provare a portarlo alla corte di Rudi Garcia. Per l’Atalanta il centrocampista non è sul mercato e non ha intenzione di privarsene. Per il momento, quindi, i nerazzurri sembrano orientati a resistere all’assalto del Napoli. Gli azzurri, comunque, puntano ad acquistare un centrocampista.