Il Mattino – L’Al-Ahli non molla Osimhen: pronti 35 milioni per cinque anni

L’Al-Ahli continua a corteggiare Victor Osimhen senza sosta.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Mattino, il club arabo non vuole mollare la pista che porta all’attaccante, arrivando anche ad offrire una cifra di 35 milioni annui per ben cinque anni. Un’offerta monstre: “Il pericolo Al-Ahli torna a scuotere le giornate

azzurre. Perché gli arabi non hanno deposto le armi: si sono concentrati su altre operazioni in queste ore, ma preparano un nuovo assalto, forte del fatto che Osimhen non ha detto no al corteggiamento. Già, Osi sta giocando su due tavoli: il rinnovo-fedeltà del Napoli (base da 10 milioni a stagione fino ad almeno il 2026) e poi la faraonica offerta degli arabi del fondo sovrano di Ryad (il Pif) che sembra abbia raggiunto la sbalorditiva cifra di 35 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni”.