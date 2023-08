Il Mattino – ADL dirà no agli arabi: a pochi giorni dall’inizio della Serie A Osimhen è incedibile

ADL non ha intenzione di cedere a qualsiasi offerta degli arabi per Osimhen.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, l’attaccante del Napoli è finito nel mirino dell’Al-Ahli, ma il patron azzurro non accetterà alcun tipo di proposta: la stagione è ormai alle porte e va solo definito l’accordo per il rinnovo: “Perché adesso, a meno di due settimane dall’inizio del campionato, sarebbe difficile trovare un sostituto (c’è David ma pure il Lille non lo cede ora). E Osimhen diventa incedibile. E la decisione del Napoli sembra essere definitiva. Ed è quello che verrà detto agli arabi quando torneranno a bussare alla porta. Ma è una faccenda che scuote il clima in queste ore. In ogni caso questa settimana sarà decisiva per dipanare la matassa”.