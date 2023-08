Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, c’è un retroscena sul nuovo contratto che legherà Giovanni Di Lorenzo al Napoli fino al 2028. Il capitano ha prolungato la sua permanenza in maglia azzurra per altri cinque anni; tuttavia, se le parti saranno d’accordo, potrà essere attivata l’opzione che permetterebbe al terzino di restare per un altro anno.