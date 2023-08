Aldair sicuro su Natan: “Difensore veloce e forte, farà bene in A”

Aldair, ex difensore della Roma e della nazionale brasiliana, ha presentato Natan ai tifosi del Napoli in un’intervista a Il Mattino. Ecco cosa ha dicharato:

“È un difensore alto, veloce, molto forte sulle palle alte. Sa come evitare i gol degli avversari ma sa anche segnare quelli per la propria squadra. È attento e molto bravo nelle chiusure“. Secondo me ha un modo di giocare che si adatta molto bene al calcio italiano. E sarà così anche con le idee tattiche di Garcia. Certo, magari diamogli tempo e non aspettiamoci che sia prontissimo dopo due giorni. È importante non mettere pressione, soprattutto ai ragazzi giovani che arrivano da altri campionati, altre realtà e modi di fare calcio“.