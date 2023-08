Adl furioso con il quarto uomo, il motivo!

Si è da poco conclusa la terza amichevole stagionale del ritiro di Castel di Sangro, tra Napoli e Augsburg. Vittoria di misura per gli azzurri che terminano il match con il risultato di 1-0 , grazie alla rete di Amir Rrahmani su sviluppi di calcio d’angolo. Pochi minuti prima del gol dei partenopei, è andato in scena un sipario che ha attirato l’attenzione di tutti: il presidente Aurelio De Laurentiis, infuriato a causa dei ruvidi interventi dei giocatori della squadra tedesca, si è diretto verso il quarto uomo per far sì che venissero punite le irregolarità. Non a caso, si è registrata l’uscita dal campo di Matteo Politano dopo aver subito un pestone. Saranno da valutare le sue condizioni.