Tuttosport – Il Napoli vuole provare a soffiare Koopmeiners all’Atalanta, solo una cifra può far vacillare i bergamaschi

Il Napoli è tornato di nuovo su Teun Koopmeiners, centrocampista seguito già ai tempi dell’Az Alkmaar e da 2 anni in Italia. Con l’Atalanta l’olandese ha fatto molto bene e al club di Aurelio De Laurentiis vuole portarsi a casa il centrocampista di Gasperini. Per lui il club azzurro ha pronto un’offerta da 30 milioni di euro, ma secondo quanto riporta Tuttosport ai bergamaschi non basta questa cifra. L’unico modo per far iniziare a vacillare il club orobico si aggira sui 40 milioni euro.