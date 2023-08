Caprile si mette in mostra con l’Empoli, ha parato un rigore nell’amichevole tra gli azzurri e il Friburgo

In questo periodo sono tante le amichevoli che le squadre giocano per riprendere il ritmo partite, e tra queste c’è anche l’Empoli di Elia Caprile. Il portiere ex Bari si è trasferito in terra toscana in prestito secco dal Napoli per la prossima stagione, e oggi si è reso protagonista subito. Nell’amichevole giocata tra gli uomini di Zanetti e il Friburgo il portiere di proprietà partenopea ha neutralizzato dal dischetto il centrocampista austriaco Gregoritsch, che al minuto 18 si era presentato davanti a lui, senza però trovare la rete. Alla fine l’Empoli ha comunque perso la partita per 2-0, ma il neo portiere toscano si è subito fatto notare.