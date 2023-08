Alvino: “Natan è una soluzione in pieno stile Napoli, alle spalle c’è un lavoro certosino, si cercava giocatore con queste caratteristiche”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di ‘Radio Goal’, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli di Natan. Come dice il giornalista quella di Natan è in pieno stile Napoli, e che c’è un lavoro certosino dietro il suo acquisto. Queste le sue parole: “Quella di Natan è una soluzione in pieno stile Napoli, un classico acquisto del club. Giocatore giovane, costo del cartellino e ingaggio assolutamente alla portata degli azzurri, ma non è stata una scommessa. Alle spalle c’è sempre un lavoro certosino di partite visionate nel corso dei mesi, non di giorni o settimane. Il Napoli cercava un difensore con le caratteristiche che ha trovato in Natan. Un calciatore con la velocità e la potenza che c’è in questo ragazzo. Però ad oggi non mi sento di dire che il Napoli ha fatto il colpo dell’estate e che ha trovato un nuovo Kim, prima vediamolo sul campo”.