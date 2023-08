Ufficiale – Giuseppe Ambrosino lascia di nuovo Napoli in prestito, per lui nuova avventura al Catanzaro

Il Napoli lascia partire i giovani che al momento hanno bisogno di continuità per crescere, e tra questi c’è anche Giuseppe Ambrosino. La punta ha infatti salutato nuovamente in prestito il Napoli, e si è trasferito al Catanzaro in Serie B dopo i prestiti al Como e alla Cittadella. Il giovane attaccante del club azzurro lascia per migliorarsi ancora di più, sperando l’anno prossimo nella possibilità di poter rimanere nel club dove si è fatto conoscere grazie al grande campionato Primavera di due stagioni fa. Questo il comunicato ufficiale: “E’ pronto ad indossare la maglia del Catanzaro l’attaccante Giuseppe Ambrosino, classe 2003, arrivato in prestito secco dal Napoli. Cresciuto nel vivaio della squadra partenopea, capocannoniere del campionato Primavera nel 2022 e perno della nazionale Under 20 del ct Carmine Nunziata, il centravanti nativo di Procida nella scorsa stagione ha vestito in serie B le maglia del Como prima e del Cittadella poi, segnando tre reti in quindici presenze complessive. Ambrosino ha svolto la prima parte del ritiro pre-campionato con il Napoli a Dimaro, segnando che nell’amichevole disputata dagli azzurri al Maradona contro la Juve Stabia”.