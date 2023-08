Sky – La Nazionale italiana decide di cambiare, Mancini responsabile del progetto club Italia, queste le novità

Il Consiglio Federale ha deciso di apportare dei cambiamenti per quanto riguarda gli assetti delle varie categorie della Nazionale italiana. Al ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini viene dato il ruolo di responsabile del progetto Club Italia, e servirà per avvicinare Under 20 e 21 alla Nazionale maggiore. Nello staff del tecnico ex Inter si unisce l’ex difensore Andrea Barzagli, mentre Alberto Bollini diventa il vice allenatore. Per quanto riguarda l’Under 20 il tecnico sarà Attilio Lombardo, mentre alla guida dell’Under 21 ci sarà Nunziata.