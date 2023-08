Mathew Olorunleke è oggi allenatore che gestisce in Nigeria 12 academy a cui sono iscritti oltre 1200 giovani calciatori. Ex difensore, ha costruito la sua carriera in Italia vestendo tra le altre le maglie di Reggiana, Messina, Catanzaro e Juve Stabia. Con lui TMW ha fatto il punto sui migliori calciatori nigeriani presenti oggi in Serie A, a partire da quel Victor Osimhen e dalle sirene arabe: “Io gli consiglio di rimanere a Napoli perché è il Napoli che gli ha dato il valore che ha oggi.



La città di Napoli vale milioni e milioni, se lui va in Arabia Saudita è uno dei tanti, mentre restando a Napoli diventa un idolo. Rimanere lì aumenta il suo valore a livello sia umano che di giocatore, ad oggi il giocatore più rappresentativo in Africa è proprio Osimhen e dovesse andare in Arabia diventerebbe uno dei tanti. E poi riuscisse a ripetere quanto fatto lo scorso anno diventerebbe il più forte del mondo”.