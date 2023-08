La Repubblica – Garcia attende l’ufficialità del rinnovo di Osimhen: continuano i contatti con Calenda

Rudi Garcia attende solo l’ufficialità del rinnovo di Victor Osimhen.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, l’attaccante e il suo entourage sono in continuo contatto con il presidente ADL per definire il prolungamento del contratto. Il suo procuratore, Roberto Calenda, si trova presso l’hotel in cui alloggiano gli azzurri per trovare un accordo con il patron del Napoli: “Non è escluso un nuovo blitz del suo agente, Roberto Calenda, nell’hotel di Rivisindoli per trovare l’equilibrio giusto sia sull’ingaggio che sull’importo della clausola rescissoria. La volontà di proseguire insieme va corroborata da gesti concreti. L’allenatore Garcia aspetta la fumata bianca e nel frattempo punta a recuperarlo pienamente per il terzo appuntamento del precampionato nella Val di Sangro”.