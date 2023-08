Il Mattino – Sfumato Danso, la prima scelta è Kilman: si attende una risposta dai suoi agenti

Sfumata ufficialmente la pista che porta a Danso con l’annuncio del suo rinnovo, il Napoli è pronto a fiondarsi su Kilman.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il difensore del Wolverhampton è diventata in pratica la prima scelta per sostituire Kim. Ad oggi, però, manca l’accordo con la società inglese e soprattutto con gli agenti del calciatore, le cui pretese economiche sono troppo alte per gli azzurri: “Adesso il primo della lista è Kilman anche se è quello del terzetto che costa di più. De Laurentiis e il suo braccio destro Chiavelli hanno a lungo tergiversato ma anche loro sono consapevoli che il tempo stringe: se gli agenti dell’inglese con origini ucraine ridurranno le pretese sui bonus alla firma, l’affare potrebbe chiudersi anche nelle prossime 48 ore. Certo è che Garcia vorrebbe il difensore, almeno quello, il prima possibile. I Wolves, da parte loro, sono pronti a un’intesa per il prestito con obbligo di riscatto: in ogni caso, il dado non è ancora tratto”.