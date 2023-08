Il Mattino – In bilico il futuro di Demme, Lozano può rimanere: i dettagli

Il futuro di Demme e Lozano è in bilico e il Napoli sta valutando su entrambe le posizioni.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i due calciatori sono in attesa di capire se rimarranno o meno in rosa. Ecco quanto riportato dal quotidiano: “C’è da capire il destino di Demme, che non pare fare salti di gioia all’idea di fare da alter ego di Lobotka. Questo è un lavoro di Micheli e Meluso, quello di sfoltire la rosa, ma è tutto fermo. L’addio che sembrava imminente di Lozano spalanca le porte alla sua permanenza: nessuno in Europa si accollerà i 6,5 milioni lordi del suo ingaggio”.