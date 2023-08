Il Mattino – Il casting per la difesa si riduce a tre nomi: Danso rinnoverà con il Lens

La difesa del Napoli ha bisogno del sostituto di Kim.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, dopo l’affare sfumato con il Lens, sono tre i nomi sul taccuino degli azzurri per rinforzare la difesa: “Ora dopo la decisione di dire di sì al prolungamento con il Lens – cosa che in ogni caso il club azzurro aveva capito già da diversi giorni – il cerchio sembra ormai ristretto a tre nomi: Mavropanos dello Stoccarda, Sutalo della Dinamo Zagabria (ma Fiorentina e Ajax sembrano in vantaggio) e Kilman del Wolverhampton”.