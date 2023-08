Iannicelli: “Il motivo dei tanti infortuni non è lo staff, ma una cosa mi lascia perplesso”

Peppe Iannicelli è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione del Napoli a poche settimane dall’inizio della Serie A.

Ecco le sue parole: “Luci ed ombre di questo ritiro prestagionale, considerando i tanti infortuni muscolari tra Dimaro Folgarida e Castel di Sangro? Sono fastidi che rientrano nella normalità delle cose”.

Poi Iannicelli ha continuato: “L’anno scorso è stato fatto un diverso tipo di lavoro, mentre adesso si pensa sul lungo-medio periodo ed è normale, quindi, che ci siano problemi di tipo muscolare. Una cosa, però, mi ha lasciato profondamento perplesso e non posso fare a meno di evidenziarla: proprio non capisco per quale motivo, durante la scorsa amichevole contro il Girona, sia stato dato così tanto spazio a calciatori che saranno ceduti”