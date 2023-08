Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo e non solo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Sono convinto che alla fine il Napoli si sta guardando attorno e ha già delle soluzioni per gli innesti da fare sul mercato. Col mercato ancora lungo, chiaramente, qualcuno potrebbe ancora partire, ma la società si farà trovare pronta. Se sei campione d’Italia il mercato è più difficile perché le pretese dei giocatori aumentano, sia per quanto riguarda quelli che hai già che per gli acquisti, perché ti chiedono di più”.