Curiosità – L’agenzia che cura gli interessi di Natan e la sorella del calciatore hanno iniziato a seguire il Napoli su Instagram

In questo periodo il calciomercato passa anche dagli indizi social, soprattutto da quando Instagram e Twitter sono diventati così influenti. Un altro indizio importante nelle ultime ore riguarda Natan, difensore del Bragatino che sembra vicino al Napoli. Nelle scorse ore l’agenzia che cura i suoi interessi e che porta avanti le trattative per lui e la sorella del calciatore hanno seguito il Napoli su Instagram. Un indizio che al momento sembra essere una prova per quanto riguarda la trattativa tra il club azzurro e il Bragatino.