Cucci: “Il Napoli si è indebolito, vi svelo chi è la regina del mercato”

Il giornalista Italo Cucci ha fatto il punto del mercato delle squadre italiane, parlando anche del Napoli.

Ecco le sue parole: “Milan regina del mercato? Se l’Inter non avesse venduto il miglior portiere in circolazione, potevo dire che aveva fatto un ottimo lavoro. Il Milan fa un gran lavoro, che vorrei fosse giudicato da grandi intenditori. Di fronte a tutti questi stranieri non so più. Trovo abbastanza drammatico che appena viene fatto il nome di un calciatore lo si valuti immediatamente. Impossibile conoscere tutti, ma globalmente devo dire che il Milan sta facendo un grande lavoro, perché mi fido della soddisfazione di Pioli”.

Poi Cucci ha continuato: “Se togliamo le big dei record, credo che avremo stavolta un campionato senza vincitori d’agosto. Vedremo lottare tutte le squadre alla stessa maniera. Il Napoli se mantiene Osimhen comunque si è indebolita, perché ha perso Kim. Mi auguro un campionato vivacissimo, dove si ripresenti anche la Juventus come squadra che vuole vincere. Mi piacerebbe poi rivedere Mourinho a cavallo di un cavallo vero, Sarri che fa vedere le sue capacità al mondo”.