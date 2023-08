CorrSera – Tanti infortuni per Garcia: infermeria piena per il tecnico

Rudi Garcia dovrà fare i conti con un’infermeria sempre più piena in casa Napoli.

L’allenatore del Napoli ha già assistito a numerosi infortuni in quel di Castel di Sangro. Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere della Sera: “Garcia intanto fa la conta ad ogni allenamento, dopo la seconda amichevole disputata a Castel Di Sangro contro il Girona gli acciacchi sono aumentati. Kvaratskhelia ha rimediato un trauma contusivo al ginocchio sinistro, avrà bisogno di qualche giorno per smaltirlo, Osimhen ha avvertito l’adduttore destro più «carico» del solito e a livello precauzionale ha deciso di fermarsi in tempo e non rischiare, è probabile che possa rientrare domenica contro l’Augsburg. Elmas si è fermato qualche giorno per un affaticamento proprio come Lobotka, sono rientrati entrambi contro il Girona, Zielinski ha smaltito velocemente una botta subita in allenamento”.