Chiariello: “Mercato Napoli? Due colpi sicuri. Uno sarà last minute”

Il mercato del Napoli continua a non decollare, a poche settimane dall’inizio del campionato. Proprio di questo ha parlato Umberto Chiariello nel suo intervento a Radio Napoli Centrale.

Ecco le sue parole: “Cosa ci dobbiamo aspettare da Castel di Sangro è stata la domanda che ci siamo posti ad inizio trasmissione ed abbiamo già detto che ci aspettiamo evoluzione, miglioramento, capacità di mettere a frutto questo periodo per far evolvere il gioco nel senso che vorrà Garcia”.

Poi Chiariello ha continuato: “Affinché si possa avere una nuova partenza lanciata che il calendario offre. Al Napoli non resta altro che acquistare quei due giocatori mancanti che possono diventare 3-4-5. I due sicuri da prendere sono i ruoli mancanti: il difensore centrale che serve come il pane e il sostituto di Ndombelé che credo arriverà last minute”.