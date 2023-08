CdS – C’è preoccupazione per l’infortunio subito da Anguissa in allenamento, potrebbe essere problema serio

In mattinata il Napoli ha dovuto fare i conti con un altro stop, stavolta però non sembra un semplice affaticamento per Frank Anguissa. Come riporta il Corriere dello Sport sembra che il problema subito dal centrocampista del Camerun sia più serio di quanto si potesse pensare. Le prime sensazioni portano a pensare ad uno stop non di poco conto, anche se non c’è sicurezza in merito. Il centrocampista ex Fulham svolgerà gli esami strumentali per capire meglio il problema dove si trova, ma si rischia di perdere uno dei titolarissimi per l’inizio del campionato, visto che mancano solo 2 settimane.