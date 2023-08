Carlo Laudisa: “L’offerta del Napoli per Koopmeiners al momento sembra bassa, questa la possibilità richiesta bergamasca”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del possibile arrivo in azzurro di Teun Koopmeiners. Secondo quanto riportato dal giornalista della Rosea il club di De Laurentiis è pronto a fare un’offerta per il centrocampista di 30 milioni di euro. Al momento la cifra potrebbe essere ritenuta bassa, in quanto gli orobici per lasciar partire il numero 7 vorrebbero una cifra che si aggira sui 40 milioni. Dopo la cessione di Hojlund però il prezzo potrebbe lievitare ancora di più, e salire anche sui 50 milioni, bisogna vedere nei prossimi giorni se l’operazione sarà fattibile.