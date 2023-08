VIDEO – L’eterno Mertens, gol da cineteca con la maglia del Galatasaray

Dries Mertens non ha intenzione di smettere di stupire. L’ex Napoli, è entrato nel cuore dei tifosi non solo per il suo attaccamento alla maglia, ma per l’impressionante vena realizzativa che ha permesso lui di diventare il miglior capocannoniere della storia partenopea. Tra le sue specialità. quella di realizzare gol di elevata caratura. Il belga, ora al Galatasaray e a 36 anni compiuti, ne ha messo in rete uno dei suoi. Ieri sera, in occasione del preliminare di Champions League che ha visto i turchi sfidare i lituani dello Zalgiris, ha segnato calciando con potenza al volo da fuori area a seguito di un corner. Rete che ha permesso alla sua squadra di qualificarsi alla fase successiva dei preliminari. Il risultato è favoloso. Di seguito, il video.