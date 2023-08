Sky – Mercato Napoli, ancora nessuno sprint. I desideri di Garcia

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, ha fatto il punto sul mercato del Napoli attraverso il proprio sito ufficiale. I desideri di Garcia sono quello di trovare l’erede di Kim, un sostituto di Ndombelé e la riconferma di Osimhen.

“Il primo pensiero resta l’erede di Kim Min-jae, ormai da tempo passato al Bayern Monaco: nessuna delle alternative fin qui elencate nelle ultime settimane sembra quella giusta, non c’è mai stato lo sprint degli azzurri che proprio a Castel di Sangro, un anno fa, avevano invece accolto il centrale sudcoreano che sostituiva Koulibaly. I desideri di Garcia sono diversi: un difensore centrale che possa completare la difesa con Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard, un centrocampista per riempire lo slot lasciato libero da Ndombelé e soprattutto la riconferma di Osimhen, per cui si lavora duro in vista del rinnovo. Senza pensare a Zielinski e Lozano: in caso di partenza, anche loro andrebbero rimpiazzati”.