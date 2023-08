Schira: “Gli agenti di Lozano cercano in Inghilterra, il punto”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli sul mercato del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Se Lozano non arriverà a un accordo per il rinnovo diventerà un separato in casa, anche perché nelle gerarchie Politano è avanti. Ieri ha giocato, ma hanno giocato tante seconde linee. La soluzione potrebbe essere questa, cedendolo poi nel mercato invernale, che negli USA corrisponde al nostro mercato estivo per importanza: lì il Napoli potrebbe monetizzare. Ora gli agenti stanno cercando qualche possibilità anche in Inghilterra”.